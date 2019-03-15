На Ставрополе задержаны два пьяных водителя маршрутки

СЕГОДНЯ 09:04 2019-03-15T09:04:58+03:00

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Двух нетрезвых водителей маршрутных такси задержали сотрудники ставропольской Госавтоинспекции.

В городе Буденновске 29-летний водитель микроавтобуса имел признаки опьянения, поэтому был немедленно после остановки отстранен от управления. А пассажиров по маршруту следования доставил другой автомобиль.

Сотрудники ГИБДД Ставрополья предложили мужчине пройти процедуру медосвидетельствования, на что он ответил отказом. В отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей.

Аналогичное наказание ждет водителя маршрутного такси из Ставрополя, который также отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Нетрезвого автолюбителя остановили вечером 14 марта. К счастью, в салоне авто пассажиров не оказалось.

ИСТОЧНИК KP.RU