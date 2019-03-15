В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-15T10:15:34+03:00

В полиции говорят, что все произошедшее - несчастный случай

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Два пятнадцатилетних подростка ранили друг друга из оружия в селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана из огнестрельного оружия - карабинов "Сайга".

По предварительным данным, между подростками произошел конфликт. Однако в полиции ссору мальчиков отрицают.

- Это был несчастный случай. Перестрелки какой-либо или конфликта между ребятами не было, - сообщили в региональном МВД.

По словам полицейских, четверо подростков играли в заброшенном здании на окраине Хаджалмахи Там на развалинах один из них нашел карабин "Сайга". Осматривая карабин, один из мальчиков случайно нажал на курок. Пуля задела ему ногу и затем попала в бедро второго подростка, раздробила ему кость.

Пострадавших мальчиков на "Скорой помощи" доставили в центральную районную больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента. Сейчас состояние одного подростка - средней степени тяжести, а второго - тяжелое. Но жизни ребят ничего не угрожает. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU