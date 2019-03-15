2019-03-15T10:41:19+03:00
Общество

Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей

Актуальные вопросы охраны окружающей среды обсудили на форуме в Москве
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В столице в рамках «Недели российского бизнеса» прошел Экологический форум. Темой, задавшей направление всей дискуссии, стали задачи власти и бизнеса при реализации нацпроекта «Экология».

Активное участие в обсуждении этого вопроса приняли президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (именно РСПП — организатор мероприятия), спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов, председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и первый зампред Комитета РСПП по экологии и природопользованию, гендиректор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Согласно Паспорту национального проекта «Экология», размещенному на сайте Минприроды РФ, общие затраты на реализацию предусмотренных в 2019 - 2024 годах мероприятий составят 4,04 трлн руб. Решающая роль отводится бизнесу, ведь из общей суммы затрат 3,2 трлн руб. - это инвестиции внебюджетных источников. Основной упор здесь делается на внедрение в отечественной промышленности наилучших доступных технологий. Закон об НДТ был принят несколько лет назад, сейчас внедряются методы госстимулирования, но сложностей в этой сфере все еще много. Чего только стоят сроки: если Европа занималась внедрением НДТ более 20 лет, то в нашей стране на решение этой задачи осталось менее 5.

Игорь Нечаев отметил, что Минприроды России и Росприроднадзор активно работают над улучшением ситуации, но и сделать нужно еще очень много. Важно как можно скорее принять все недостающие нормативные акты, касающиеся регулирования промышленности на основе НДТ. Кстати, возглавляемая Игорем Нечаевым компания «ЕвроХим» является одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, а ее собственник Андрей Мельниченко, которому также принадлежат СУЭК и СГК, за последние 10 лет суммарно инвестировал в отечественную промышленность более 17 млрд долларов, поставив по этому показателю рекорд в российском несырьевом секторе. В том числе средства направляются и на реализацию проектов в сфере охраны окружающей среды.

Так, в Невинномысске, где расположен один из заводов ЕвроХима - «Невинномысский Азот» - реализуется проект модернизации цеха биохимической очистки и технического обезвреживания отходов: сооружений, на которых очищаются стоки, поступающие со всего города (собственных очистных сооружений у города химиков нет). Проект разделен на несколько последовательных этапов. Стоимость первого из них оценивается в 350 млн руб.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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