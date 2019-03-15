2019-03-15T13:06:30+03:00
Происшествия

Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео

Водитель не захотел показывать права [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В Нефтекумске проводится проверка по факту драки владельца иномарки с полицейскими. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, в интернете появился ролик, на кадрах которого сотрудники ГИБДД останавливают на городской улице "БМВ", чтобы проверить документы.

Водитель иномарки отказался показывать документы и устроил ссору с полицейскими. Мужчина вел себя абсолютно неадекватно и отталкивал силовика от своего автомобиля.

После этого владелец "БМВ" сел за руль и попытался уехать с места конфликта. Во время задержания мужчина устроил драку с полицейским.

Драка с полицией на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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