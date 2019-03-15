2019-03-15T12:53:26+03:00
Происшествия

На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте

Мужчина нарушил требования воздушного законодательства
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Полёты самолётов АН-2 запретятПолёты самолётов АН-2 запретятФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье транспортная прокуратура подала в суд на жителя Ипатовского района за незаконные полёты на самолёте. Выяснилось, что мужчина нарушал требования воздушного законодательства и свои самолёты АН-2 собственник должным образом не зарегистрировал.

Нарушения были допущены летом 2018 года. Компания ставропольца обрабатывала сельхозугодья с помощью самолётов. Но как оказалось, делала это незаконно.

— Два воздушных судна АН-2 на были внесены свидетельство эксплуатанта. Также у них не было действующих сертификатов лётной годности, то есть они не прошли должный техосмотр, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в транспортной прокуратуре края.

Дело против нерадивого бизнесмена передано в Ипатовский райсуд. Ему хотят запретить пользоваться самолётами. Речи о штрафах не идёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео
Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина
На Ставрополе задержаны два пьяных водителя маршруток
Дело Андрея Уткина, бывшего полпреда губернатора Ставрополья, ушло в суд
Дело бывшего главного архитектора Махачкалы ушло в суд
В Георгиевске задержан вооруженный рецидивист
В Ингушетии самоходная гаубица свалилась с грузовика и попала на видео
В Северной Осетии полицейские поймали водителя под «веществами»
Число жертв ставропольского ДТП с автобусом из Азербайджана выросло до 8 человек
На Ставрополье глава города попался на мошенничестве с землей
Учителя, избившего школьника в Дагестане, отстранили от работы
В Георгиевске построят парк с теннисным кортом и футбольным полем
На Ставрополье ищут бежавшего с места ДТП водителя
На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана
В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки
Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова
На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы
На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе