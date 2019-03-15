На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте
На Ставрополье транспортная прокуратура подала в суд на жителя Ипатовского района за незаконные полёты на самолёте. Выяснилось, что мужчина нарушал требования воздушного законодательства и свои самолёты АН-2 собственник должным образом не зарегистрировал.
Нарушения были допущены летом 2018 года. Компания ставропольца обрабатывала сельхозугодья с помощью самолётов. Но как оказалось, делала это незаконно.
— Два воздушных судна АН-2 на были внесены свидетельство эксплуатанта. Также у них не было действующих сертификатов лётной годности, то есть они не прошли должный техосмотр, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в транспортной прокуратуре края.
Дело против нерадивого бизнесмена передано в Ипатовский райсуд. Ему хотят запретить пользоваться самолётами. Речи о штрафах не идёт.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»