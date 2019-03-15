Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-15T13:28:27+03:00

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Движение по Военно-Грузинской дороге, единственной, связывающей Россию с Грузией, ограничено для всех видов большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в пятницу.

- Движение по Военно-Грузинской дороге с 11:00 запрещено для большегрузного транспорта, - говорится в сообщении.

Причиной стали крупные снежные заносы и наледи на трассе. Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

ИСТОЧНИК KP.RU