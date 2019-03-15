На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей
В Ставропольском крае после вмешательства следственных органов руководство предприятия по производству лекарственных препаратов погасило многомиллионный долг перед своими сотрудниками.
- Погашена задолженность на сумму более 42 миллионов рублей, - уточнили в региональном СКР. - В ходе расследования уголовного дела произведены выемки бухгалтерских документов, назначены бухгалтерские экспертизы финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью установления размера подлежащей выплате заработной платы, а также проведены иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.
На бизнесмена завели дело по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU