На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-15T14:39:57+03:00

Хозяин предприятия по производству лекарств не платил зарплату

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В Ставропольском крае после вмешательства следственных органов руководство предприятия по производству лекарственных препаратов погасило многомиллионный долг перед своими сотрудниками.

- Погашена задолженность на сумму более 42 миллионов рублей, - уточнили в региональном СКР. - В ходе расследования уголовного дела произведены выемки бухгалтерских документов, назначены бухгалтерские экспертизы финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью установления размера подлежащей выплате заработной платы, а также проведены иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

На бизнесмена завели дело по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU