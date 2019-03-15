2019-03-15T14:39:57+03:00
Происшествия

На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей

Хозяин предприятия по производству лекарств не платил зарплату
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае после вмешательства следственных органов руководство предприятия по производству лекарственных препаратов погасило многомиллионный долг перед своими сотрудниками.

- Погашена задолженность на сумму более 42 миллионов рублей, - уточнили в региональном СКР. - В ходе расследования уголовного дела произведены выемки бухгалтерских документов, назначены бухгалтерские экспертизы финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью установления размера подлежащей выплате заработной платы, а также проведены иные следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.

На бизнесмена завели дело по статье "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат". Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте
Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео
Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина
На Ставрополе задержаны два пьяных водителя маршруток
Дело Андрея Уткина, бывшего полпреда губернатора Ставрополья, ушло в суд
Дело бывшего главного архитектора Махачкалы ушло в суд
В Георгиевске задержан вооруженный рецидивист
В Ингушетии самоходная гаубица свалилась с грузовика и попала на видео
В Северной Осетии полицейские поймали водителя под «веществами»
Число жертв ставропольского ДТП с автобусом из Азербайджана выросло до 8 человек
На Ставрополье глава города попался на мошенничестве с землей
Учителя, избившего школьника в Дагестане, отстранили от работы
В Георгиевске построят парк с теннисным кортом и футбольным полем
На Ставрополье ищут бежавшего с места ДТП водителя
На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана
В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки
Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова
На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы
На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе