2019-03-15T15:55:10+03:00
Общество

На Ставрополье завезли тысяч коз из Нидерландов

Открывается новая ферма по производству сыра
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Шпаковском районе Ставрополья в ближайшее время откроется молочно-товарная ферма для содержания коз и козлят. В регион уже завезли тысячу рогатых голов из Нидерландов.

- Ожидается, что строительство фермы завершится в этом году. Вторым этапом станет открытие молочно-перерабатывающего завода с мощностью около 10 тысяч тонн молока в год, - отметил замминистра сельского хозяйства Ставрополья Олег Юрченко.

Завод этот, как отмечается, будет специализироваться на производстве мягких и твердых видов вкусных сыров. Будет создано более двадцати новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из ставропольских судов прокурору вернули больше сотни уголовных дел
Рамзан Кадыров: Мечети в Крайстчерче залиты кровью
На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте
Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео
Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина
На Ставрополе задержаны два пьяных водителя маршруток
Дело Андрея Уткина, бывшего полпреда губернатора Ставрополья, ушло в суд
Дело бывшего главного архитектора Махачкалы ушло в суд
В Георгиевске задержан вооруженный рецидивист
В Ингушетии самоходная гаубица свалилась с грузовика и попала на видео
В Северной Осетии полицейские поймали водителя под «веществами»
Число жертв ставропольского ДТП с автобусом из Азербайджана выросло до 8 человек
На Ставрополье глава города попался на мошенничестве с землей
Учителя, избившего школьника в Дагестане, отстранили от работы
В Георгиевске построят парк с теннисным кортом и футбольным полем
На Ставрополье ищут бежавшего с места ДТП водителя
На Ставрополье мать сделала несовершеннолетнюю дочь преступницей
В Ставрополе получили сроки наркокурьеры из Таджикистана
В Чечне ввели режим ЧС из-за гибели урожая
В Ставрополе бизнесмен получил срок за продажу сигарет без маркировки
Появилось видео с концерта, на котором террористы собирались взорвать Киркорова
На Ставрополье юноша забил бабушку ради наживы
На Ставрополье инвесторам разрешили не платить налоги 5 лет
В Росгвардии СКФО сменилось руководство
Кадыров: в Чечне заканчивают строительство самой большой мечети в Европе