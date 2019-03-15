На Ставрополье завезли тысяч коз из Нидерландов

СЕГОДНЯ 15:55 2019-03-15T15:55:10+03:00

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В Шпаковском районе Ставрополья в ближайшее время откроется молочно-товарная ферма для содержания коз и козлят. В регион уже завезли тысячу рогатых голов из Нидерландов.

- Ожидается, что строительство фермы завершится в этом году. Вторым этапом станет открытие молочно-перерабатывающего завода с мощностью около 10 тысяч тонн молока в год, - отметил замминистра сельского хозяйства Ставрополья Олег Юрченко.

Завод этот, как отмечается, будет специализироваться на производстве мягких и твердых видов вкусных сыров. Будет создано более двадцати новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU