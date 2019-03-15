Рамзан Кадыров: Мечети в Крайстчерче залиты кровью
Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Инстаграм разместил пост о террористической атаке, которая произошла в Новой Зеландии. Глава Чечни рассказал о произошедшем массовом убийстве в мечетях Крайстчерча и также отметил, что даже в таких стабильных странах могут произойти такие страшные события.
- Главарь террористов в соцсетях систематически озвучивал свои призывы к террору против мусульман, но никто не предотвратил массовое убийство. Новая Зеландия является одной из стабильных стран мира, но «брейвикизм» добрался и на этот край света. И новый «герой» зовёт к террору против видных политических деятелей мира, - написал политик.
Кадыров также отметил, что Брентон, стрелок, родился не на Ближнем Востоке, а в Австралии. По мнению политика, это доказывает, что у терроризма нет нации и он может коснуться любой страны.
- И так будет до тех пор, пока политики, страны, народы, религии не объединятся против международного терроризма, не признают терроризм врагом всего человечества, не перестанут делить террористов на своих и чужих, хороших и плохих, умеренных и радикальных, не прекратят именовать его исламским, христианским, -отметил Рамзан Кадыров.
В конце сообщения глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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