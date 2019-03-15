2019-03-15T16:47:35+03:00
Происшествия

Рамзан Кадыров: Мечети в Крайстчерче залиты кровью

Глава Чечни выразил соболезнования жертвам теракта в Новой Зеландии
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Инстаграм разместил пост о террористической атаке, которая произошла в Новой Зеландии. Глава Чечни рассказал о произошедшем массовом убийстве в мечетях Крайстчерча и также отметил, что даже в таких стабильных странах могут произойти такие страшные события.

- Главарь террористов в соцсетях систематически озвучивал свои призывы к террору против мусульман, но никто не предотвратил массовое убийство. Новая Зеландия является одной из стабильных стран мира, но «брейвикизм» добрался и на этот край света. И новый «герой» зовёт к террору против видных политических деятелей мира, - написал политик.

Кадыров также отметил, что Брентон, стрелок, родился не на Ближнем Востоке, а в Австралии. По мнению политика, это доказывает, что у терроризма нет нации и он может коснуться любой страны.

- И так будет до тех пор, пока политики, страны, народы, религии не объединятся против международного терроризма, не признают терроризм врагом всего человечества, не перестанут делить террористов на своих и чужих, хороших и плохих, умеренных и радикальных, не прекратят именовать его исламским, христианским, -отметил Рамзан Кадыров.

В конце сообщения глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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