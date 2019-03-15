2019-03-15T17:25:08+03:00
Общество

Из ставропольских судов прокурору вернули больше сотни уголовных дел

Подведены итоги годовой работы краевых судов
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе подвели итоги работы краевых судов в минувшем году. Всего за 2018-й по первой инстанции рассмотрели 547,2 тысячи дел. Из них больше половины - гражданские, 27% - дела об административных правонарушениях, 14% - административные и около 3% - уголовные. И среди последних, например, обвинительные приговоры отменили в отношении 139 лиц (в 1,6 раз меньше, чем в 2017 году), оправдательные - 10 человек, а изменили - в отношении 727 подсудимых (в 1,3 раза больше, чем годом ранее).

- По гражданским и административным делам в апелляционном порядке отменено 1 723 решения, изменено – 149. А количество возвращенных дел в суды первой инстанции составило 375 дел (3,4% от числа поступивших), - добавляют в ведомстве.

Еще отметим, что к прокурору для устранения недостатков вернули 133 уголовных дела (0,9%), а самой распространенной мерой наказания (по уголовной ответственности), стало лишение свободы (около 30%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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