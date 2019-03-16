В Дагестане следователь вымогал взятку у полицейских-уголовников

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-16T10:05:49+03:00

За отказ в возбуждении уголовного дела он хотел 240 тысяч рублей

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Следователь СКР по Дагестану вымогал взятку в 240 тысяч рублей у нарушивших закон инспекторов ГИБДД. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Российской Федерации.

По данным ведомства, следователь в Буйнакском межрайонном следственном отделе занимался проведением проверки в отношении двух инспекторов ДПС. Он мог возбудить против нарушителей уголовное дело, однако решил обойти закон, предложив стражам порядка заплатить, обещая «решить их проблемы».

Ему успели передать 40 тысяч рублей, а посредника с ещё 200 тысячами задержали силовики. Следователя обвинили в получении взятки, и покушении на получение ещё более значительной взятки с вымогательством и заключили под стражу.

Расследование подтвердило вину коррумпированного сотрудника СКР. Уголовное дело передано в суд Унцукульского района Дагестана для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU