Ставропольцев ждут дождливые выходные

СЕГОДНЯ 10:57 2019-03-16T10:57:56+03:00

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В ближайшие выходные весна продолжит орошать Ставрополье дождями. Но нужно заметить, что в крае значительно потеплеет — температура поднимется до +9 градусов.

В Ставропольском Гидрометцентре «КП - Северный Кавказ» сообщили, что на выходных погода немного исправиться. В субботу ожидается потепление до +7... +9 градусов тепла. При этом привычный ставропольский ветер не будет слишком сильным — всего 6–8 метров в секунду. Но осадки серьёзно подпортят прогулочную погоду — к вечеру пойдёт достаточно сильный дождь.

В воскресенье температурный режим на уровне +6...+9 тепла сохраниться. Отличительной чертой станет укрепившийся ветер с порывами до 15 метров в секунду. Утром и днём ожидаются кратковременные дожди.

Начало следующей неделе тоже не сильно порадует жителей края. В понедельник столбики термометров покажут до +7. Дождливая и пасмурная погода сохранится до вторника.

ИСТОЧНИК KP.RU