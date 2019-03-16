На Ставрополье пропала 14-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:58 2019-03-16T12:00:08+03:00

Диана Магомедова вышла из дома 15 марта и не вернулась

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На Ставрополье пропала 14-летняя жительница посёлка Ольгино Диана Магомедова. В пятницу 15 марта она вышла из своего дома и отправилась в сторону Зеленокумска.

Известно, что пропавшей удалось добраться до города. Там камера наблюдения зафиксировала, как она села в автомобиль и поехала в сторону Пятигорска.

Родные сообщают, что на девушке была чёрная юбка, красная куртка немного выше колена и чёрный рюкзак за плечами. Рост пропавшей Дианы был в районе 160 сантиметров, тёмно-русые волосы.

Испуганная родня просит помощи у жителей края. Если вы видели похожую девушку, то сообщите об этом в полицию или по телефону +7(905) 466–27–94.

ИСТОЧНИК KP.RU