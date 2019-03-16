Непрофессионализм осетинского чиновника стоил государству 186 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-16T13:08:17+03:00

За огромный ущерб государству чиновник может попасть в колонию на семь лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Северной Осетии чиновник из руководства Ардонского района республики нанёс государству ущерб на 186 миллионов рублей. Его непрофессионализмом занялись следователи.

Уголовное дело касается превышения полномочий, которое слуга народа допустил в 2017 году. К нему поступила проектная документация — застройщик собирался возвести объект. Но часть стройплощадки приходилась на территорию «Ардонского лесхоза». Безо всяких угрызений совести и банальной экспертизы, которая необходима в таких случаях, начальника отдела архитектуры и строительства администрации местного самоуправления подписал документы.

Строительство началось с вырубки ценного леса. В итоге государству нанесли ущерб в размере 186 миллионов рублей. Обо всём узнали в следственном управлении СКР республики и против слуги народа возбудили уголовное дело.

— Начальник отдела архитектуры и строительства районной администрации подозревается в превышении полномочий по части 3 статьи 286 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители собирают улики против подозреваемого. Если его вину докажут, то за свой непрофессионализм чиновник рискует попасть в колонию на семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU