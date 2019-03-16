В Ставрополе обрушилась стена общежития
В Ставрополе обрушилась стена общежития по улице Бруснёва, 6. Дом в январе 2018 признали аварийным и подлежащим сносу. И даже пообещали переселить жителей в течение года, к марту 2019 жильцы всё ещё не покинули ветхое здание.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю, часть стены аварийного здания обрушилась около полудня в субботу 16 марта.
— Обращение по факту обрушения части наружной стены в доме по улице Бруснёва поступило в 13:00. На место тут же были отправлены все необходимые экстренные службы. К счастью, никто из жителей дома не пострадал, — говорится в сообщении экстренного ведомства.
Напомним, что в январе 2018 года городские власти признали дом аварийным. Об этом говорили несколько экспертиз, в том числе и судебная. Однако жителям несколько лет пришлось бороться с администрацией.
После того, как общежитие всё же признали опасным для жизни, власти города пообещали переселить людей в течение года. Однако, несмотря на это, в полуразрушенном доме до сих пор живёт порядка 180 человек. Половина из них — дети.
В администрации Ставрополя пока никак не комментируют ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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