2019-03-16T14:20:24+03:00
Происшествия

В Ставрополе обрушилась стена общежития

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет
Андрей ЗОБОВ
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Так выглядела стена дома до обрушенияТак выглядела стена дома до обрушенияФото: Социальные сети
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В Ставрополе обрушилась стена общежития по улице Бруснёва, 6. Дом в январе 2018 признали аварийным и подлежащим сносу. И даже пообещали переселить жителей в течение года, к марту 2019 жильцы всё ещё не покинули ветхое здание.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Ставропольскому краю, часть стены аварийного здания обрушилась около полудня в субботу 16 марта.

— Обращение по факту обрушения части наружной стены в доме по улице Бруснёва поступило в 13:00. На место тут же были отправлены все необходимые экстренные службы. К счастью, никто из жителей дома не пострадал, — говорится в сообщении экстренного ведомства.

Напомним, что в январе 2018 года городские власти признали дом аварийным. Об этом говорили несколько экспертиз, в том числе и судебная. Однако жителям несколько лет пришлось бороться с администрацией.

После того, как общежитие всё же признали опасным для жизни, власти города пообещали переселить людей в течение года. Однако, несмотря на это, в полуразрушенном доме до сих пор живёт порядка 180 человек. Половина из них — дети.

В администрации Ставрополя пока никак не комментируют ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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