На Ставрополье три человека погибли в страшной лобовой аварии

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-16T16:46:39+03:00

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На ставропольском участке автодороги «Кавказ» в страшной лобовой аварии погибли три человека. На месте работают экстренные службы и следователи, выясняющие причины ДТП.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла около 13:00 по мск в субботу 16 марта. Роковым для автолюбителей стал 263 километр трассы «Кавказ». Здесь, на большой скорости, «Лада Приора» и Volkswagen Polo столкнулись лоб в лоб.

На кадрах аварии, опубликованных в социальных сетях Ставрополья видно, что у отечественного авто сильно покорёжена передняя часть, а иномарку отбросило в кювет, где машина перевернулась.

В Госавтоинспекции сообщили, что жертвами аварии стали три человека. Это водители и пассажир Volkswagen.

На месте аварии работают представители правоохранительных органов, движение затруднено. Выясняются обстоятельства происшествия.

Жуткая авария на ставропольской трассе унесла жизни 3 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU