В Ингушетии пьяный старик пырнул знакомого с ножом

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-16T16:57:57+03:00

Подозреваемый во всём сознался и отдал полицейским перочинный нож, которым ранил соперника. Фото: ГУ МВД по РИ

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В Ингушетии из-за приступа ненависти пьяный старик напал с ножом на молодого мужчину. Пострадавший попал в больницу, а агрессор а задержали полицейские.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Ингушетия, нападение произошло в пятницу в городе Карабулак. 59-летний мужчина серьёзно поссорился со своим знакомым прямо на улице. Вспыхнувший конфликт пожилой человек решил с помощью перочинного ножа. Ранив оппонента он скрылся с места происшествия.

Вскоре на место нападения приехала «Скорая», забравшая 35-летнего пострадавшего в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы. А полиция по горячим следам попыталась задержать преступника.

Вечером того же дня стажам порядка удалось найти и задержать подозреваемого. В отделении мужчина признался в содеянном и в качестве доказательства отдал полицейским тот самый нож.

Сейчас выясняется степень тяжести травм потерпевшего, после чего в МВД будет возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU