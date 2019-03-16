2019-03-16T18:56:21+03:00
Происшествия

В Дагестане пропала 16-летняя девушка

Зейнаб Шахмарданова ушла из дома в пятницу и исчезла
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Зейнаб Шахмарданова ушла из дома 15 марта. Фото: ГУ МВД по Республике ДагестанЗейнаб Шахмарданова ушла из дома 15 марта. Фото: ГУ МВД по Республике Дагестан
Изменить размер текста:

В Дагестане полиция и родственники разыскивают Зейнаб Шахмарданову. 16-летняя девушка в пятницу 15 марта вышла из дома в Дербенте и до сих пор о её местоположении ничего не известно.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, её поисками уже занялось управление уголовного розыска, однако никаких результатов это пока не принесло. Информации о особых приметах или одежде девушки в полиции не сообщили, но приложили фото пропавшей.

Правоохранители обратились к жителям республики и особенно Дербента с просьбой о помощи. Всех, кто видел Зейнаб Шахмарданову, просят обратиться в отдел полиции или позвонить по номерам: 994-273, 994-284, 994-500, 994-405, 994-406.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии пьяный старик пырнул знакомого с ножом
На Ставрополье три человека погибли в страшной лобовой аварии
В Ставрополе обрушилась стена общежития
Непрофессионализм осетинского чиновника стоил государству 186 млн рублей
На Ставрополье пропала 14-летняя девушка
Ставропольцев ждут дождливые выходные
В Дагестане следователь вымогал взятку у полицейских-уголовников
Из ставропольских судов прокурору вернули больше сотни уголовных дел
Рамзан Кадыров: Мечети в Крайстчерче залиты кровью
На Ставрополье завезли тысяч коз из Нидерландов
На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте
Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео
Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина