В Дагестане пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 18:56 2019-03-16T18:56:21+03:00

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В Дагестане полиция и родственники разыскивают Зейнаб Шахмарданову. 16-летняя девушка в пятницу 15 марта вышла из дома в Дербенте и до сих пор о её местоположении ничего не известно.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан, её поисками уже занялось управление уголовного розыска, однако никаких результатов это пока не принесло. Информации о особых приметах или одежде девушки в полиции не сообщили, но приложили фото пропавшей.

Правоохранители обратились к жителям республики и особенно Дербента с просьбой о помощи. Всех, кто видел Зейнаб Шахмарданову, просят обратиться в отдел полиции или позвонить по номерам: 994-273, 994-284, 994-500, 994-405, 994-406.

ИСТОЧНИК KP.RU