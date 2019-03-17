В Кабардино-Балкарии у жителя изъяли 1,5 тысячи бутылок водки

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-17T10:25:54+03:00

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В Урванском районе Кабардино-Балкарии в доме у 28-летнего жителя села Урвань полицейские нашли больше 1,5 тысяч бутылок водки. Алкогольная продукция оказалась суррогатом, но этикетки указывали на производителей известных марок. Подделка предназначалась для продажи в ближайшее время.

Как еще рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МВД, кроме суррогата изъяли 200 пятилитровых емкостей со спиртом.

- Согласно проведенной экспертизе, изъятая спиртосодержащая жидкость не является продукцией заявленного на этикетках наименования и не соответствует требованиям ГОСТа, - добавили в ведомстве. - Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", предусматривающей наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU