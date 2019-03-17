В Северной Осетии больная покупательница обобрала магазин
В торговом центре Северной Осетии посетительница обокрала хозяйку одного из отделов. Взрослая покупательница пожаловалась на самочувствие, и ее отвели оклематься в подсобное помещение. Когда владелица магазина вернулась проведать женщину, ни ее самой, ни 25 тысяч рублей в находившейся там сумке не оказалось.
- В Отдел полиции по Ардонскому району с заявлением обратилась 51-летняя местная владелица одного отделов в торговом центре города, сообщившая стражам правопорядка о пропаже денежных средств, - рассказали в республиканском МВД. - По подозрению в совершении имущественного преступления сотрудниками уголовного розыска райотдела была установлена, а затем задержана жительница КБР 1958 года рождения.
Ее поместили в ИВС Ардонского Отдела полиции.. Заведено дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".
ИСТОЧНИК KP.RU