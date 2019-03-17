В Ставрополе пройдет танцевальный чемпионат

СЕГОДНЯ 13:25 2019-03-17T13:25:48+03:00

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В Ставрополе 20 апреля пройдет танцевальный чемпионат среди детей и подростков "СтавБатл". Лучший танцор получит Кубок главы города.

Как отметили в администрации краевой столицы, площадкой для состязаний станет молодежное пространство "Лофт". А в поединках сойдутся представители хип-хопа, брейкданса и allstyles.

- Отбор лучших проведут хореографы и танцоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Ростова-на-Дону, - добавили в мэрии Ставрополя. - При судействе будет учитываться уровень подготовки танцоров и их возраст. К участию в соревнованиях приглашаются маленькие танцоры с 6 лет и юниоры до 18 лет включительно.

И участвовать могут как профи, так и новички. Участие бесплатное. Заявку можно подать, обратившись по телефону: 8(8652) 35-04-69.

ИСТОЧНИК KP.RU