Нурмагомедов саркастично ответил на вызов американца Тони Фергюсона
Пост российский боец выложил на своей странице в Twitter
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Всемирно известный американский боец Тони Фергюсон бросил вызов россиянину Хабибу Нурмагомедову и получил в ответ саркастичный совет.
Иностранец написал у себя в Twitter: "Скоро увидимся, ниндзя". И боец из Дагестана ответил там же в соцсети только через свой аккаунт: "Тебе нужно бросить курить".
Россиянин ответил американскому спортсменуФото: СОЦСЕТИ
Фото: СОЦСЕТИ
Напомним, что Нурмагомедов еще в дисквалификации за дебош после боя с Конором Макгрегором. А Тони Фергюсон впервые вызвал спортсмена из Дагестана сразу после победы в поединке с Энтони Петтисом.
ИСТОЧНИК KP.RU