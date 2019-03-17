2019-03-17T15:42:05+03:00
Спорт

Нурмагомедов саркастично ответил на вызов американца Тони Фергюсона

Пост российский боец выложил на своей странице в Twitter
Евгения СОКОРЕВА
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Всемирно известный американский боец Тони Фергюсон бросил вызов россиянину Хабибу Нурмагомедову и получил в ответ саркастичный совет.

Иностранец написал у себя в Twitter: "Скоро увидимся, ниндзя". И боец из Дагестана ответил там же в соцсети только через свой аккаунт: "Тебе нужно бросить курить".

Россиянин ответил американскому спортсмену Фото: СОЦСЕТИ

Россиянин ответил американскому спортсменуФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что Нурмагомедов еще в дисквалификации за дебош после боя с Конором Макгрегором. А Тони Фергюсон впервые вызвал спортсмена из Дагестана сразу после победы в поединке с Энтони Петтисом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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