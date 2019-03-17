Тройное ДТП с грузовиком на Ставрополье: в больницу попала женщина с ребенком
В Ставропольском крае на трассе "Минеральные Воды – Суворовская" в ДТП попали две отечественные легковушки и грузовик.
Фото с места аварии: ГИБДД СК
Около 13:35 часов 16 марта у "Москвича" во время обгона внезапно открылся капот. Водитель сразу же надавил на педаль тормоза, из-за чего в легковушку влетел следующий позади "КАМАЗ". От удара "Москвич" выскочил на встречку и снес "Ладу 219000".
В аварии пострадали 24-летняя пассажирка "Москвича" со своей 5-летней дочкой. В больнице у ребенка диагностировали ушиб головы. У матери - ушиб таза. От более серьезных травм девочку уберегло детское автокресло. За рулем этой же машины находился 29-летний мужчина - он не пострадал. Другие водители также в госпитализации не нуждались.
- По факту ДТП проводится проверка, - комментируют в краевом ГИДД.
ИСТОЧНИК KP.RU