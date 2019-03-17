Тройное ДТП с грузовиком на Ставрополье: в больницу попала женщина с ребенком

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-17T16:01:41+03:00

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В Ставропольском крае на трассе "Минеральные Воды – Суворовская" в ДТП попали две отечественные легковушки и грузовик.

Фото с места аварии: ГИБДД СК

Около 13:35 часов 16 марта у "Москвича" во время обгона внезапно открылся капот. Водитель сразу же надавил на педаль тормоза, из-за чего в легковушку влетел следующий позади "КАМАЗ". От удара "Москвич" выскочил на встречку и снес "Ладу 219000".

В аварии пострадали 24-летняя пассажирка "Москвича" со своей 5-летней дочкой. В больнице у ребенка диагностировали ушиб головы. У матери - ушиб таза. От более серьезных травм девочку уберегло детское автокресло. За рулем этой же машины находился 29-летний мужчина - он не пострадал. Другие водители также в госпитализации не нуждались.

- По факту ДТП проводится проверка, - комментируют в краевом ГИДД.

ИСТОЧНИК KP.RU