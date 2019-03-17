В Махачкале таксист зарезал пьяного пассажира

СЕГОДНЯ 17:43 2019-03-17T17:57:17+03:00

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В Махачкале 14 марта около 4.30 утра 45-летний таксист со злости несколько раз ударил ножом пассажира. В состоянии алкогольного опьянения местный 36-летний мужчина оскорбил шофера, когда машина проезжала по проспекту Акушинского. Завязался конфликт, в ходе которого водитель и достал холодное оружие.

- Пассажир скончался в больнице. Водитель в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции и доставлен в райотдел. С места происшествия изъят складной нож, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана.

Заведено дело по статье "убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU