2019-03-17T17:57:17+03:00
Происшествия

В Махачкале таксист зарезал пьяного пассажира

Пострадавший умер в больнице
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Махачкале 14 марта около 4.30 утра 45-летний таксист со злости несколько раз ударил ножом пассажира. В состоянии алкогольного опьянения местный 36-летний мужчина оскорбил шофера, когда машина проезжала по проспекту Акушинского. Завязался конфликт, в ходе которого водитель и достал холодное оружие.

- Пассажир скончался в больнице. Водитель в кратчайшие сроки был задержан сотрудниками полиции и доставлен в райотдел. С места происшествия изъят складной нож, - рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД Дагестана.

Заведено дело по статье "убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тройное ДТП с грузовиком на Ставрополье: в больницу попала женщина с ребенком
Нурмагомедов саркастично ответил на вызов американца Тони Фергюсона
В Ставрополе пройдет танцевальный чемпионат
В Северной Осетии больная покупательница обобрала магазин
В Кабардино-Балкарии у жителя изъяли 1,5 тысячи бутылок водки
В Дагестане пропала 16-летняя девушка
В Ингушетии пьяный старик пырнул знакомого с ножом
На Ставрополье три человека погибли в страшной лобовой аварии
В Ставрополе обрушилась стена общежития
Непрофессионализм осетинского чиновника стоил государству 186 млн рублей
На Ставрополье пропала 14-летняя девушка
Ставропольцев ждут дождливые выходные
В Дагестане следователь вымогал взятку у полицейских-уголовников
Из ставропольских судов прокурору вернули больше сотни уголовных дел
Рамзан Кадыров: Мечети в Крайстчерче залиты кровью
На Ставрополье завезли тысяч коз из Нидерландов
На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте
Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео
Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина