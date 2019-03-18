2019-03-18T08:20:41+03:00
Общество

На Северном Кавказе зафиксирована самая большая безработица в России

В антилидерах - Ингушетия и другие республики СКФО
Михаил ЮЖНЫЙ
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Уровень безработицы по России с ноября 2018 года по январь 2019 года составил 4,8 процента, что на 0,3 процента ниже, чем за тот же период годом ранее. Об этом стало известно из результатов исследования экспертов РИА Рейтинг.

Самый высокий уровень безработицы был зафиксирован на Северном Кавказе. Ингушетия стала единственным регионом России, где уровень безработицы превысил 20 процентов. В Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии также отмечен высокий уровень безработицы. Лучшая в стране занятость в Москве — уровень безработицы в столице составил всего лишь 1,2 процента.

По данным экспертов, главных фактор, определяющий уровень безработицы, — экономическое развитие региона. Авторы проведенных исследования не ждут кардинального изменения ситуации на рынке труда в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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