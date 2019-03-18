В Дагестане опровергли слухи о желании Владимира Васильева уйти в отставку
Cообщения о намерении главы Дагестана Владимира Васильева покинуть пост не имеют под собой оснований. Об этом заявили в администрации главы и правительства региона .
Ранее информация о том, что Васильев попросил Президента освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, появилась в соцсетях. В пресс-службе главы Дагестана ее назвали слухами, которые не имеет под собой никаких оснований. Сейчас глава региона работает в обычном режиме, готовится к предстоящему 20 марта посланию к Народному собранию.
Владимир Васильев, которому сейчас 69 лет, был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года, сменив на этом посту своего предшественника Рамазана Абдулатипова. В сентябре 2018 года парламент региона утвердил Владимира Васильева в должности главы республики. До этого Васильев был вице-спикером Госдумы РФ и руководителем парламентской фракции партии "Единая Россия".
ИСТОЧНИК KP.RU
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