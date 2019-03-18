2019-03-18T09:17:56+03:00
Общество

В Дагестане опровергли слухи о желании Владимира Васильева уйти в отставку

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Cообщения о намерении главы Дагестана Владимира Васильева покинуть пост не имеют под собой оснований. Об этом заявили в администрации главы и правительства региона .

Ранее информация о том, что Васильев попросил Президента освободить его от занимаемой должности по собственному желанию, появилась в соцсетях. В пресс-службе главы Дагестана ее назвали слухами, которые не имеет под собой никаких оснований. Сейчас глава региона работает в обычном режиме, готовится к предстоящему 20 марта посланию к Народному собранию.

Владимир Васильев, которому сейчас 69 лет, был назначен врио главы Дагестана в октябре 2017 года, сменив на этом посту своего предшественника Рамазана Абдулатипова. В сентябре 2018 года парламент региона утвердил Владимира Васильева в должности главы республики. До этого Васильев был вице-спикером Госдумы РФ и руководителем парламентской фракции партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк поддержит развитие платежной инфраструктуры в сельской местности
В ОКДЦ Ростова диагностируют предраковые заболевания
В Дагестане при взрыве газа пострадали люди
На Северном Кавказе зафиксирована самая большая безработица в России
В Махачкале таксист зарезал пьяного пассажира
Тройное ДТП с грузовиком на Ставрополье: в больницу попала женщина с ребенком
Нурмагомедов саркастично ответил на вызов американца Тони Фергюсона
В Ставрополе пройдет танцевальный чемпионат
В Северной Осетии больная покупательница обобрала магазин
В Кабардино-Балкарии у жителя изъяли 1,5 тысячи бутылок водки
В Дагестане пропала 16-летняя девушка
В Ингушетии пьяный старик пырнул знакомого с ножом
На Ставрополье три человека погибли в страшной лобовой аварии
В Ставрополе обрушилась стена общежития
Непрофессионализм осетинского чиновника стоил государству 186 млн рублей
На Ставрополье пропала 14-летняя девушка
Ставропольцев ждут дождливые выходные
В Дагестане следователь вымогал взятку у полицейских-уголовников
Из ставропольских судов прокурору вернули больше сотни уголовных дел
Рамзан Кадыров: Мечети в Крайстчерче залиты кровью
На Ставрополье завезли тысяч коз из Нидерландов
На Ставрополье после вмешательства СКР бизнесмен выплатил сотрудникам 42 млн рублей
Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков
На ставропольца подали в суд за незаконные полёты на самолёте
Драка неадекватного водителя с полицейскими попала на видео
Бизнес инвестирует в экологию более 3 триллионов рублей
В Дагестане подросток ранил себя и друга из карабина