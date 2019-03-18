2019-03-18T10:49:08+03:00
Происшествия

В Дагестане при взрыве газа пострадали люди

Хлопок произошел в двухэтажном доме
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кизлярском районе Дагестана в одном из частных двухэтажных домов села Красный Октябрь взорвался бытовой газ. По сообщению спасателей, в результате ЧП троих жильцов с ожогами забрали врачи "Скорой помощи".

- Последующего возгорания не произошло и разрушений нет. Пострадавших срочно приехавшие по вызову медики госпитализировали в Центральную районную больницу Кизлярского района, - добавили в республиканском ГУ МЧС. - Врачи оказывают им всю надлежащую помощь.

Уточняется, что детей среди пострадавших при взрыве газа в Дагестане нет.

Напомним, что ровно месяц назад 18 февраля в Ингушетии при взрыве газа пострадали три ребенка и двое взрослых. Позже уже в больнице скончалась одна из женщин и двое получившие сильнейшие ожоги детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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