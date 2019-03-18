В Дагестане при взрыве газа пострадали люди

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-18T10:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кизлярском районе Дагестана в одном из частных двухэтажных домов села Красный Октябрь взорвался бытовой газ. По сообщению спасателей, в результате ЧП троих жильцов с ожогами забрали врачи "Скорой помощи".

- Последующего возгорания не произошло и разрушений нет. Пострадавших срочно приехавшие по вызову медики госпитализировали в Центральную районную больницу Кизлярского района, - добавили в республиканском ГУ МЧС. - Врачи оказывают им всю надлежащую помощь.

Уточняется, что детей среди пострадавших при взрыве газа в Дагестане нет.

Напомним, что ровно месяц назад 18 февраля в Ингушетии при взрыве газа пострадали три ребенка и двое взрослых. Позже уже в больнице скончалась одна из женщин и двое получившие сильнейшие ожоги детей.

ИСТОЧНИК KP.RU