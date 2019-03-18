В ОКДЦ Ростова диагностируют предраковые заболевания

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-18T11:34:05+03:00

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Сегодня медицинским специалистам хорошо известны многие причины возникновения онкозаболеваний, что дает возможность предотвратить примерно одну треть новых случаев. Каждому из нас не стоит забывать, что при обнаружении болезни на ранних стадиях возможно успешное лечение.

В Областном консультативно-диагностическом центре передовые технологии помогают выявить опасные инфекции и предотвратить развитие рака у пациенток. Точность тестов достигает 95 процентов. В лабораторном комплексе ОКДЦ проводятся молекулярно-биологические и иммуноцитологические исследования для выявления любой инфекции, передающейся половым путем, в том числе, вируса папилломы человека, приводящего к онкопатологии у женщин.

Точность тестов в лабораторном комплексе ОКДЦ достигает 95 процентов.

Только за последние четыре года в ОКДЦ выполнено около 200 тысяч цитологических исследований, по результатам которых выявлены более 200 женщин с раком шейки матки, 2000 женщинам с положительным ВПЧ-тестом оказана помощь - проведено лечение, предотвратившее онкопатологию.

Важно: для забора биоматериала много времени не потребуется: кабинет придется посетить всего лишь один раз. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 (863) 227-00-00 или на сайте.

Наш адрес:

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

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ИСТОЧНИК KP.RU