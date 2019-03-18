2019-03-18T12:37:51+03:00
Общество

Сбербанк поддержит развитие платежной инфраструктуры в сельской местности

На совещании в Южном главном управлении Банка России в Краснодаре утвердили «Дорожную карты»
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В рамках «Дорожной карты» в 2019 - 2020 году планируется развитие эквайринга и безналичных расчетов, организация точек финансового консультирования и мероприятий для населения по финансовой грамотности в сельской местности. В Сбербанке выстроена удобная экосистема безналичных расчетов клиентов.

Ежемесячно на Юге и Северном Кавказе автоматическим списанием средств совершается 6,2 млн операций с карты плательщика, 74% платежей совершается с использованием технологии двумерного штрих-кодирования, что позволило минимизировать количество ошибок при совершении платежей и повысить качество обслуживания клиентов.

Платежная инфраструктура на Юге России представлена 122 тыс. точками: более 112 тыс. POS-терминалами и 10 тыс. устройствами самообслуживания, с помощью которых ежемесячно совершается 3,5 млн платежей. В случае отсутствия в населенном пункте отделения банка, большинство услуг можно получить в мобильном офисе (передвижной пункт кассовых операций).

В селах Краснодарского и Ставропольского края, республиках Северная Осетия - Алания и Кабардино-Балкария осуществляется новый формат оплаты с помощью QR-кода и услуга по снятию наличных Cach-out. За последние два года Юго-Западный банк при поддержке региональных органов власти успешно реализовал ряд проектов, направленных на повышение уровня безналичного денежного оборота. В Краснодарском и Ставропольском крае запущен проект «Безналичная станица».

В 2018 в 6 населенных пунктах Ставрополья торговый оборот эквайринга вырос на 69% и достиг 1250 млн рублей, а общее количество торгово-сервисных точек с терминалами банка увеличилось на 37% и достигло 6673 терминалов. Результатом совместного проекта с правительством республики «Безналичный Дагестан» в 2018 году стало увеличение количества проводимых безналичных операций. За период реализации проекта объём оборота в эквайринговой сети превысил 4120 млн рублей, темп роста достиг 71%, а объем совершённых платежей ЖКХ увеличился на 25% и составил 919 млн рублей. Также был запущен совместный проект с МФЦ, который позволил расширить географию присутствия банка в республике.

Юго-Западный банк с 2015 года активно участвует в проекте Минфина России «Содействие повышения уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», проекте Банка России «Уроки финансовой грамотности» для школьников, молодежи и пенсионеров, проводит вебинары для молодежи совместно с ЦБ «Онлайн-уроки финансовой грамотности».

Лариса Безделева, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Повышение финансовой грамотности по безналичным платежам и создание платежной инфраструктуры для населения в сельской местности – это наша социальная ответственность. Доступность финансовых услуг – одна из базовых потребностей для 11 млн жителей села на Юге и Северном Кавказе. Сбербанк обладает необходимым опытом и компетенциями, именно поэтому участвует в разработке и реализации региональных проектов, где одной из главных составляющих является развитие безналичных операций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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