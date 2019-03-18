2019-03-18T14:01:13+03:00
Общество

Кадыров: Жители Чечни реже остальных россиян умирают от рака

Глава Чечни сообщил, что уровень смертности от одного из страшнейших заболеваний падает
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров сообщил, что жители Чечни реже других умирают от онкозаболеванийРамзан Кадыров сообщил, что жители Чечни реже других умирают от онкозаболеванийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров сообщил, что жители Чечни умирают от рака реже, чем россияне в других регионах. Кроме того, показатели улучшаются: глава республики отчитался, что смертность от онкологии в республике в 2018 году снизилась ещё на 19,5%.

— Опубликованы данные о смертности населения от злокачественных новообразований. К сожалению, в десятках регионов она возросла. Очень приятно, что в сорока одном субъекте есть снижение уровня смертности. В их числе и наша республика. В прошлом году в Чечне смертность онкобольных снизилась на 19,5%. Это второе место в России. Среди регионов России с наименьшей смертностью Чечня также на втором месте. Это - 66,4 случая на 100 тыс. населения.

Глава Чечни считает, что большой вклад в серьёзное улучшение показателей внесла программа по улучшению медобслуживания, благодаря которой в регионе появился онкодиспансер.

Ещё несколько лет назад у нас практически не было лечебного учреждения, оснащённого диагностическим оборудованием и обеспеченного опытными врачами. Тысячи больных выезжали за пределы Чечни. За короткий период времени мы построили один из лучших онколиспанснров страны. Он имеет современное оборудование. Работают опытные врачи. Сегодня на лечение к нам едут из регионов России и из-за рубежа, — резюмировал глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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