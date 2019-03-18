Рядом со Ставрополем разломали поклонный крест

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-18T15:04:59+03:00

Вандалы разрушили его уже во второй раз

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На Ставрополье поклонный крест, который был установлен на месте древнего кладбища на Татарском городище, второй раз за несколько месяцев оказался разрушен вандалами.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской думы, прошло меньше полугода с тех пор, как его разломали неизвестные.

В прошлый раз крест восстановили почти сразу же. Было возбуждено уголовное дело.

В этот раз поклонный крест отломили от постамента в дни празднования годовщины присоединения Крыма. Виновные пока не найдены. Идет расследование преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU