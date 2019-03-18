Рядом со Ставрополем разломали поклонный крест
На Ставрополье поклонный крест, который был установлен на месте древнего кладбища на Татарском городище, второй раз за несколько месяцев оказался разрушен вандалами.
Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской думы, прошло меньше полугода с тех пор, как его разломали неизвестные.
В прошлый раз крест восстановили почти сразу же. Было возбуждено уголовное дело.
В этот раз поклонный крест отломили от постамента в дни празднования годовщины присоединения Крыма. Виновные пока не найдены. Идет расследование преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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