2019-03-18T15:04:59+03:00
Происшествия

Рядом со Ставрополем разломали поклонный крест

Вандалы разрушили его уже во второй раз
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье поклонный крест, который был установлен на месте древнего кладбища на Татарском городище, второй раз за несколько месяцев оказался разрушен вандалами.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской думы, прошло меньше полугода с тех пор, как его разломали неизвестные.

В прошлый раз крест восстановили почти сразу же. Было возбуждено уголовное дело.

В этот раз поклонный крест отломили от постамента в дни празднования годовщины присоединения Крыма. Виновные пока не найдены. Идет расследование преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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