Нарушения при закупках питания выявили в школах и детсадах на Ставрополье
Школы и детские сады Буденновского района Ставропольского края уличили в закупке питания по слишком дорогим ценам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, был проведен анализ цен на продукты питания, закупаемые детскими садами и школами города Буденновска и Буденновского района по сравнению со средними рыночными ценами.
По данным пресс-службы прокуратуры региона, директорам учреждений сотрудники ведомства внесли представления с требованиями немедленно найти и устранить нарушения.
Кроме того, при проверке были выявлены также некоторыенарушения санитарных норм и правил при организации питания в пяти школах района.
В отношении директоров школ и заведующих детсадов возбуждено пять дел об административных правонарушениях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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