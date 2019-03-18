2019-03-18T15:52:46+03:00
Общество

Нарушения при закупках питания выявили в школах и детсадах на Ставрополье

Михаил ЮЖНЫЙ
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Школы и детские сады Буденновского района Ставропольского края уличили в закупке питания по слишком дорогим ценам. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, был проведен анализ цен на продукты питания, закупаемые детскими садами и школами города Буденновска и Буденновского района по сравнению со средними рыночными ценами.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, директорам учреждений сотрудники ведомства внесли представления с требованиями немедленно найти и устранить нарушения.

Кроме того, при проверке были выявлены также некоторыенарушения санитарных норм и правил при организации питания в пяти школах района.

В отношении директоров школ и заведующих детсадов возбуждено пять дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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