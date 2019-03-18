2019-03-18T16:45:54+03:00
Происшествия

Пожар на Пятигорском рынке попал на видео

На месте работают спасатели [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Крупный пожар разгорелся днем 18 марта на одном из рынков Пятигорска. По словам жителей города-курорта, пламя вспыхнуло в торговых рядах под названием "XXI век", расположенных на федеральной трассе "Кавказ".

На данный момент пламя успело захватить торговые ряды и склады, в которых местные предприниматели держали товар. О пострадавших среди посетителей и работников рынка пока не сообщается.

Сейчас на месте возгорания работают пожарные. Пламя пока не локализовано.

Пожар на рынке в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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