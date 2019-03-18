Пожар на Пятигорском рынке попал на видео

СЕГОДНЯ 16:45 2019-03-18T16:45:54+03:00

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Крупный пожар разгорелся днем 18 марта на одном из рынков Пятигорска. По словам жителей города-курорта, пламя вспыхнуло в торговых рядах под названием "XXI век", расположенных на федеральной трассе "Кавказ".

На данный момент пламя успело захватить торговые ряды и склады, в которых местные предприниматели держали товар. О пострадавших среди посетителей и работников рынка пока не сообщается.

Сейчас на месте возгорания работают пожарные. Пламя пока не локализовано.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/697863" frameborder="0"></iframe> Пожар на рынке в Пятигорске.

ИСТОЧНИК KP.RU