Пожар на Пятигорском рынке попал на видео
На месте работают спасатели [видео]
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Крупный пожар разгорелся днем 18 марта на одном из рынков Пятигорска. По словам жителей города-курорта, пламя вспыхнуло в торговых рядах под названием "XXI век", расположенных на федеральной трассе "Кавказ".
На данный момент пламя успело захватить торговые ряды и склады, в которых местные предприниматели держали товар. О пострадавших среди посетителей и работников рынка пока не сообщается.
Сейчас на месте возгорания работают пожарные. Пламя пока не локализовано.
Пожар на рынке в Пятигорске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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