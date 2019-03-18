На Ставрополье осудили экс-инспекторов, вымогавших взятку

СЕГОДНЯ 17:38 2019-03-18T17:38:27+03:00

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В Буденновске городской суд вынес решение в отношении бывших инспекторов ДПС, попавшихся на взяточничестве. Сотрудники остановили водителя, не уступившего дорогу пешеходу. В салоне патрульного авто выписали соответствующий протокол, а потом предложили за 20 тысяч рублей откупиться от прохождения медосвидетельствования.

Водитель согласился и получил рекомендацию от полицейского, по которой деньги надо было передать сотруднику станции технического обслуживания. На встречу автолюбитель пошел в рамках оперативной операции, предварительно рассказав обо всем правоохранителям. Лично он передал взятку в две купюры номиналом 1000 рублей и муляж денег на сумму 18000 рублей.

- Подсудимые вину признали полностью. При назначении наказания, суд учел характер совершенного преступления и личности подсудимых, которые на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоят, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, по месту работы - положительно, наличие обстоятельств смягчающих наказание каждому подсудимому, а также наличие обстоятельств, отягчающих наказание каждому подсудимому, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, а также цели предупреждения совершения новых преступлений и восстановление социальной справедливости, - рассказали в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Каждому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселения и лишением права занимать должности на государственной службе, связанной с осуществлением функций представителя власти с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU