2019-03-18T18:32:09+03:00
Происшествия

Ректор Ставропольского колледжа связи сядет на скамью подсудимых

Павла Кувалдина подозревают в превышении полномочий
Андрей ЗОБОВ
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В Ленинский районный суд Ставрополя поступило дело против ректора Ставропольского колледжа связи Павла Кувалдина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого суда.

По данным следствия, чиновник по программе создания безбарьерной среды для инвалидов получил субсидирование от краевого правительства на 2,6 миллиона рублей. Но вместо того, чтобы сообщить об ошибке, распорядился ими по своему усмотрению.

— Павла Кувалдина обвиняют по части 1 285 статьи УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями». 11 марта прошло первое предварительное заседание, 22 марта состоится второе, — сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Напомним, к этому же эпизоду превышения полномочий может относиться дело, возбуждённое против супруги подозреваемого, зампреда правительства Ставрополья Ирины Кувалдиной. Именно она, по сведениям источника «КП», могла ссудить деньги вне программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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