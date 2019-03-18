Установлена причина пожара, уничтожившего часть высокогорного села в Дагестане

18 Март 20:49 2019-03-18T20:51:46+03:00

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В Дагестане эксперты установили причину страшного пожара, частично уничтожившего высокогорное село Тисси-Ахитли в Цумадинском районе. В ночь на 2 марта от огня пострадали 17 домов и 14 хозяйственных построек.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по республике, результаты проведённой экспертизы подтвердили одну из первоначальных теорий. По данным ведомства, искра из дымохода одной из построек упала на пересушенный стог сена, который тут же вспыхнул. Стремительное распространение огня объяснили плотной застройкой — пламя легко перекидывалась с постройки на постройку.

Напомним, что пожар в Тисси-Ахитли произошёл в ночь на 2 марта. В тушении пожара серьёзную помощь оказали местные жители — в соцсетях моментально распространился клич с просьбой о помощи. Больше тысячи добровольцев приехали к эпицентру ЧП, и присоединились к борьбе с огнём. Благодаря слаженным действиям, распространение огня было остановлено. Ещё через два часа огонь потушили.

Руководство республики выделило солидную помощь погорельцам — семьи, потерявшие дома, получили по 100 тысяч рублей. Немалые средства пожертвовали и простые дагестанцы, собрав порядка 7 миллионов рублей. Ещё 10 миллионов пожертвовал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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ИСТОЧНИК KP.RU