Дагестанский подросток попросил лишить мать родительских прав за побои

СЕГОДНЯ 00:36 2019-03-19T00:37:48+03:00

Десятиклассник через соцсети обратился к следователям с просьбой лишить мать родительских прав Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юноша через социальные сети обратился к следователям с просьбой о помощи

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Следственный комитет Дагестана проверяет публикацию в социальных сетях, в которой 16-летний подросток просит правоохранительные органы лишить его мать родительских прав за бесчеловечное отношение к детям. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Десятиклассник живёт с матерью, 14-летним братом и 12-летней сестрой в городе Избербаш. При этом, по его словам, женщина ведёт асоциальный образ жизни и часто пьёт. В состоянии алкогольного опьянения, по его словам, мать нередко избивает своих детей.

— Следственными органами инициирована проверка. После выяснений всех обстоятельств будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства..

ИСТОЧНИК KP.RU