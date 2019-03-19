2019-03-19T00:37:48+03:00
Происшествия

Дагестанский подросток попросил лишить мать родительских прав за побои

Юноша через социальные сети обратился к следователям с просьбой о помощи
Андрей ЗОБОВ
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Десятиклассник через соцсети обратился к следователям с просьбой лишить мать родительских правДесятиклассник через соцсети обратился к следователям с просьбой лишить мать родительских правФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Следственный комитет Дагестана проверяет публикацию в социальных сетях, в которой 16-летний подросток просит правоохранительные органы лишить его мать родительских прав за бесчеловечное отношение к детям. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ведомства.

Десятиклассник живёт с матерью, 14-летним братом и 12-летней сестрой в городе Избербаш. При этом, по его словам, женщина ведёт асоциальный образ жизни и часто пьёт. В состоянии алкогольного опьянения, по его словам, мать нередко избивает своих детей.

— Следственными органами инициирована проверка. После выяснений всех обстоятельств будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ведомства..

ИСТОЧНИК KP.RU

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