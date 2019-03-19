На Ставрополье в ДТП из-за оторвавшегося колеса пострадали три человека

СЕГОДНЯ 08:29 2019-03-19T08:29:12+03:00

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Три человека пострадали, в том числе ребенок, в результате тройной автоаварии в Новоселицком районе Cтаврополья.

По предварительной версии, на 70-м километре трассы «Александровское-Новоселицкое-Буденновск» водитель грузовой «ГАЗели» потерял левое заднее колесо, которое отскочило в другую грузовую «ГАЗель». Та выехала на полосу встречного движения, где врезалась в легковушку марки «Тойота Камри».

В больницу с серьезными травмами были доставлены 45-летний водитель и два пассажира «Камри». 9-летний ребенок в момент ДТП сидел на заднем сидении, пристегнутый ремнем, благодаря чему удалось избежать серьезных и фатальных травм.

За рулем первой «Газели» находился 46-летний мужчина, который за последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту автоаварии проводится проверка, назначена техническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU