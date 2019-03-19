В Махачкале чиновника уволили из-за неверной ссылки на Instagram

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-19T09:02:17+03:00

Чиновник с увольнением не согласен

Изменить размер текста: A A

Новый глава Махачкалы Салман Дадаев уволил главу городского управления образования Закира Каидова.

Отмечается, что чиновник пробыл в кресле руководителя столичного управления образования всего несколько месяцев.

По данным СМИ, Закир Каидов воспротивился увольнению и попросил уточнить его причину. Однако причина оказалась оказалась весьма странной. Бывшему госслужащему в отделе кадров казали, на то, что он дал в анкете неверную ссылку на собственный профиль в Instagram.

По предварительной информации, Закир Каидов собирается оспаривать свое увольнение из мэрии Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU