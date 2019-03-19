2019-03-19T10:40:55+03:00
Происшествия

На Ставрополье осудят убийцу за поножовщину 10-летней давности

В ресторане он ударил ножом знакомого парня
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставропольском крае пройдет суд над 30-летним мужчиной, зарезавшим в ресторане Изобильного 22-летнего парня.

Инцидент произошел летом 2008 года. И как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого СКР, конфликт вспыхнул из-за малозначительного повода, а потерпевший от удара ножом умер в больнице. Убийца тогда успел скрыться.

- Все эти годы поиски мужчины не прекращались. И в январе текущего года по поручению следователя СКР сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в Карачаево-Черкесской Республике и доставили его в Изобильный, - добавили в ведомстве.

Уголовное дело передали для утверждения обвинительного приговора с последующей передачей в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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