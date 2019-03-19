2019-03-19T11:07:41+03:00
Происшествия

Возле санатория на КМВ нашли сумку с гранатами и оружием

Полиция выясняет происхождение арсенала
Михаил ЮЖНЫЙ
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Пациент одного из санаториев Ставропольского края обнаружил в местном лесу брошенную сумку с различными боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Арсенал с оружием был найден недалеко от поселка Иноземцево. В сумке, как выяснилось, хранились пистолет Макарова, восемь ручных гранат, тротиловая и дымовая шашки и более 300 штук патронов.

Прибывшие взрывотехники на месте уничтожили часть из найденного. Остальное передали сотрудникам полиции для проведения соответствующей экспертизы и разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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