Возле санатория на КМВ нашли сумку с гранатами и оружием
Пациент одного из санаториев Ставропольского края обнаружил в местном лесу брошенную сумку с различными боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Арсенал с оружием был найден недалеко от поселка Иноземцево. В сумке, как выяснилось, хранились пистолет Макарова, восемь ручных гранат, тротиловая и дымовая шашки и более 300 штук патронов.
Прибывшие взрывотехники на месте уничтожили часть из найденного. Остальное передали сотрудникам полиции для проведения соответствующей экспертизы и разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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