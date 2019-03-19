2019-03-19T12:34:22+03:00
Происшествия

В Дагестане за взятки осужден командир танковой роты

Он требовал с сослуживцев американские доллары
Михаил ЮЖНЫЙ
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Офицер воинской части города Буйнакск Республики Дагестан Артур Гамадеев, признан виновным в получении взятки Махачкалинским гарнизонным судом.

Военнослужащий ранее был арестован сотрудниками ФСБ России. Его обвинили в том, что он являясь командиром танковой роты брал у шестнадцати своих подопечных по 300 долларов за включение их в состав подразделений военнослужащих, получающих надбавку за особые условия службы.

Взятки полученные им от сослуживцев составили 4800 долларов США. О преступлении стало известно правоохранителям, которые и завели уголовное дело против офицера. Решается вопрос об увольнении Гамадеева со службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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