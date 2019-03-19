2019-03-19T13:50:27+03:00
Происшествия

У ставропольского коллекционера нашли арсенал оружия времён ВОВ

Селянин объяснил, что своё богатство нашёл с помощью металлоискателя
Андрей ЗОБОВ
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У селянина-коллекционера нашли целый арсенал оружия. Фото: кадр оперативного видео ГУ МВД по СКУ селянина-коллекционера нашли целый арсенал оружия. Фото: кадр оперативного видео ГУ МВД по СК
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На Ставрополье сотрудники полиции и ФСБ арестовали целый арсенал оружия времён Великой Отечественной войны. У коллекционера нашли винтовки, части пулемётов, револьвер «Наган» и почти тысячу патронов.

— В рамках оперативно-профилактических мероприятий в селе Богдановка Степновского района был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов времен Второй мировой, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по краю. — Это револьвер системы Наган, девять ствольных частей оружия неустановленного образца, более 800 патронов различного калибра, пулеметную ленту с 50 патронами и три дисковых магазина к ручному пулемету, два фрагмента мины, гладкоствольное ружье, штык-нож, несколько сотен гильз и почти полкилограмма пороха.

Арсенал оружия времён Второй мировой нашли у жителя Ставрополья.

Селянин оказался коллекционером. Он объяснил стражам порядка, что образцы нашёл в бурунной зоне восточнее села. Сначала находил мелкие фрагменты, а когда понял, что перед ним настоящий клад оружия, купил металлоискатель. Его, кстати, тоже изъяли.

Коллекционер попал под 222 статью «незаконное хранение оружия». За это ему светит до 4 лет колонии. В отдельное производство собираются выделить дело о хранении пороха.

В МВД напомнили, что при добровольной сдаче огнестрельного оружия жители Ставрополья не только не попадут под статью, но могут даже рассчитывать на материальное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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