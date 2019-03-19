На Ставрополье сотрудники ДПС начнут операцию против непристегнутых автолюбителей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-03-19T14:30:59+03:00

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С 20 по 30 марта сотрудники ДПС Ставропольского края будут проверять, пристёгнуты ли водители и пассажиры автомобилей. На трассах региона пройдет особый профилактический рейд под названием «Пристегни себя и пассажира».

На такие меры сотрудников дорожной полиции подтолкнули все более участившиеся случаи аварий, где получают травмы и погибают непристёгнутые водители и пассижиры. По словам госавтоинспекторов, ремень безопасности наполовину снижает риски фатального исхода при ДТП.

В рейдах на дорогах края будут задействованы скрытые патрули ДПС. Они начнут дежурить у школ и мест массового скопления людей. Особое внимание дорожные полицейские обратят именно на правила и безопасность перевозки детей младшего возраста.

В пресс-службе ГИБДД Ставропольского края напоминают, что непристегнутных нарушителей ждёт крупный штраф в размере тысячи рублей для водителей и пятисот рублей для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU