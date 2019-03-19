В 2019 году Ставрополье планирует потратить на села 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-19T15:39:39+03:00

А до 2024 года привлечь на их развитие больше 21 млрд рублей

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В 2019 году на развитие сел Ставропольского края запланированы расходы в сумме до 500 млн рублей. Как отметил во время подведения итогов министр сельского хозяйства региона, традиционно на эти же цели тратили на 200 млн рублей меньше.

- Мы здорово прибавили по субсидированию жилья. У нас было 190 миллионов рублей. В 2018 году поддержали 150 семей, и 250 семей будем поддерживать субсидией в 2019 году, - добавил глава минсельхоза СК Владимир Ситников.

Отмечается, что вообще на эти цели край готовится к привлечению 21 млрд рублей до 2024 года. Деньги направят на ремонт дорог, коммуникаций, строительство культурных и спортивных объектов.

Напомним, что президент России Владимир Путин призвал регионы к участию в беспрецедентной по финансированию в 1,3 триллиона рублей программе развития сел. И глава Ставрополья поручил принять в ней активное участие.

ИСТОЧНИК KP.RU