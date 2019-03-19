2019-03-19T15:39:39+03:00
Экономика

В 2019 году Ставрополье планирует потратить на села 500 млн рублей

А до 2024 года привлечь на их развитие больше 21 млрд рублей
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году на развитие сел Ставропольского края запланированы расходы в сумме до 500 млн рублей. Как отметил во время подведения итогов министр сельского хозяйства региона, традиционно на эти же цели тратили на 200 млн рублей меньше.

- Мы здорово прибавили по субсидированию жилья. У нас было 190 миллионов рублей. В 2018 году поддержали 150 семей, и 250 семей будем поддерживать субсидией в 2019 году, - добавил глава минсельхоза СК Владимир Ситников.

Отмечается, что вообще на эти цели край готовится к привлечению 21 млрд рублей до 2024 года. Деньги направят на ремонт дорог, коммуникаций, строительство культурных и спортивных объектов.

Напомним, что президент России Владимир Путин призвал регионы к участию в беспрецедентной по финансированию в 1,3 триллиона рублей программе развития сел. И глава Ставрополья поручил принять в ней активное участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии
Сбербанк помогает застройщикам перейти на новую модель ведения бизнеса
Глава Дагестана пообещал наказывать владельцев незаконных карьеров
На Ставрополье сотрудники ДПС начнут операцию против непристегнутых автолюбителей
У ставропольского коллекционера нашли арсенал оружия времён ВОВ
В Дагестане за взятки осужден командир танковой роты
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин
Возле санатория на КМВ нашли сумку с гранатами и оружием
На Ставрополье осудят убийцу за поножовщину 10-летней давности
В Махачкале чиновника уволили из-за неверной ссылки на Instagram
На Ставрополье в ДТП из-за оторвавшегося колеса пострадали три человека
Дагестанский подросток попросил лишить мать родительских прав за побои
Установлена причина пожара, уничтожившего часть высокогорного села в Дагестане
Ректор Ставропольского колледжа связи сядет на скамью подсудимых
На Ставрополье осудили экс-инспекторов, вымогавших взятку
Пожар на Пятигорском рынке попал на видео
Нарушения при закупках питания выявили в школах и детсадах на Ставрополье
Рядом со Ставрополем разломали поклонный крест
Кадыров: Жители Чечни реже остальных россиян умирают от рака
Сбербанк поддержит развитие платежной инфраструктуры в сельской местности
В ОКДЦ Ростова диагностируют предраковые заболевания
В Дагестане при взрыве газа пострадали люди
В Дагестане опровергли слухи о желании Владимира Васильева уйти в отставку
На Северном Кавказе зафиксирована самая большая безработица в России
В Махачкале таксист зарезал пьяного пассажира
Тройное ДТП с грузовиком на Ставрополье: в больницу попала женщина с ребенком
Нурмагомедов саркастично ответил на вызов американца Тони Фергюсона