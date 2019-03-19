2019-03-19T16:10:08+03:00
Общество

Глава Дагестана пообещал наказывать владельцев незаконных карьеров

И пообещал каждый квартал спрашивать с чиновников отчет по проделанной работе
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На заседании Совета Безопасности Республики Дагестан глава региона Владимир Васильев поднял вопрос о пресечении незаконной работы карьеров. И пригрозил ответственностью не только самим хозяевам объектов, уклоняющихся от налогов и нарушающих правила работы с природными ресурсами, но и руководителям муниципалитетов, где они расположены.

- Владельцы незаконных карьеров грабят Дагестан, наносят огромный вред природе, и происходит это у всех на глазах. Больше такого не будет, - заявил Васильев. - Из 150 реально работающих карьеров только 134 уплатили налоги в размере 21 млн рублей, из которых почти 11 млн рублей приходятся на 10 карьеров. Как вы понимаете, резерв у нас очень большой.

Глава Дагестана также напомнил, что теперь каждый чиновник обязан каждый квартал отсчитываться о проделанной работе.

- В Дагестане 60 важнейших социальных объектов стоят недостроенными, причем для их завершения часто нужны относительно небольшие суммы. Спрос за все, что я сказал, будет строгий, и это напрямую относится, в том числе к главам МО, - добавил Владимир Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии
Сбербанк помогает застройщикам перейти на новую модель ведения бизнеса
В 2019 году Ставрополье планирует потратить на села 500 млн рублей
На Ставрополье сотрудники ДПС начнут операцию против непристегнутых автолюбителей
У ставропольского коллекционера нашли арсенал оружия времён ВОВ
В Дагестане за взятки осужден командир танковой роты
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин
Возле санатория на КМВ нашли сумку с гранатами и оружием
На Ставрополье осудят убийцу за поножовщину 10-летней давности
В Махачкале чиновника уволили из-за неверной ссылки на Instagram
На Ставрополье в ДТП из-за оторвавшегося колеса пострадали три человека
Дагестанский подросток попросил лишить мать родительских прав за побои
Установлена причина пожара, уничтожившего часть высокогорного села в Дагестане
Ректор Ставропольского колледжа связи сядет на скамью подсудимых
На Ставрополье осудили экс-инспекторов, вымогавших взятку
Пожар на Пятигорском рынке попал на видео
Нарушения при закупках питания выявили в школах и детсадах на Ставрополье
Рядом со Ставрополем разломали поклонный крест
Кадыров: Жители Чечни реже остальных россиян умирают от рака
Сбербанк поддержит развитие платежной инфраструктуры в сельской местности
В ОКДЦ Ростова диагностируют предраковые заболевания
В Дагестане при взрыве газа пострадали люди
В Дагестане опровергли слухи о желании Владимира Васильева уйти в отставку
На Северном Кавказе зафиксирована самая большая безработица в России
В Махачкале таксист зарезал пьяного пассажира
Тройное ДТП с грузовиком на Ставрополье: в больницу попала женщина с ребенком
Нурмагомедов саркастично ответил на вызов американца Тони Фергюсона