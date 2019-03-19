Глава Дагестана пообещал наказывать владельцев незаконных карьеров

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-19T16:10:08+03:00

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На заседании Совета Безопасности Республики Дагестан глава региона Владимир Васильев поднял вопрос о пресечении незаконной работы карьеров. И пригрозил ответственностью не только самим хозяевам объектов, уклоняющихся от налогов и нарушающих правила работы с природными ресурсами, но и руководителям муниципалитетов, где они расположены.

- Владельцы незаконных карьеров грабят Дагестан, наносят огромный вред природе, и происходит это у всех на глазах. Больше такого не будет, - заявил Васильев. - Из 150 реально работающих карьеров только 134 уплатили налоги в размере 21 млн рублей, из которых почти 11 млн рублей приходятся на 10 карьеров. Как вы понимаете, резерв у нас очень большой.

Глава Дагестана также напомнил, что теперь каждый чиновник обязан каждый квартал отсчитываться о проделанной работе.

- В Дагестане 60 важнейших социальных объектов стоят недостроенными, причем для их завершения часто нужны относительно небольшие суммы. Спрос за все, что я сказал, будет строгий, и это напрямую относится, в том числе к главам МО, - добавил Владимир Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU