Сбербанк помогает застройщикам перейти на новую модель ведения бизнеса

СЕГОДНЯ 16:13 2019-03-19T16:13:08+03:00

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В отрасли жилищного строительства происходят кардинальные изменения, поэтому участникам рынка важно наладить эффективное взаимодействие. В организованной Сбербанком конференции приняли участие 350 застройщиков - 85% всех строительных компаний Юга и Северного Кавказа.

Павел Лепиш, генеральный директор ООО «Магистрат-Дон»:

- Сбербанк проводит масштабную работу с застройщиками, чтобы совместно искать ответы на возникающие вопросы и обмениваться предложениями. Это необходимо, прежде всего, небольшим застройщикам. Законодательные инновации делают процесс проще и прозрачнее, покупатели должны это приветствовать. Сейчас идет процесс притирки, который должен завершиться. Вопрос - насколько быстро мы пройдем эту фазу. Сегодня по статистике не так много счетов эскроу заключено в России. Этот пик, который нам предстоит пройти летом-осенью этого года, потребует достаточно напряженной и слаженной работы. Поэтому хочется, чтобы работа шла активнее уже сейчас и количество заключенных и работающих договоров росло.

Банковский сектор должен быть готовым к увеличению потока застройщиков, чтобы быстро и качественно осуществлять финансирование эффективных проектов. По оценкам банка в 2019 году потребность в банковском финансировании возрастет в 2 - 3 раза, а к 2021 году - в 5 раз. Проектное финансирование с применением счетов эскроу является общемировой практикой. Она позволяет переложить риски дольщиков на кредитные учреждения и застройщиков. Банки в этой схеме берут на себя риски утраты вложенных средств, а дольщики при возникновении проблем в ходе строительства получают свои деньги обратно.

Ирина Ткаченко, зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка:

- Сбербанк более 10 лет участвует в финансировании строительных проектов, осуществляет анализ бизнес-плана, мониторинг графика исполнения работ, контроль бюджета и документации. Экспертиза в финансировании позволила нам первыми на рынке создать новый кредитный продукт для застройщиков с применением счетов эскроу. Мы готовы оказывать комплексную поддержку застройщикам на период адаптации к новому механизму, для этого у банка сформирована вся инфраструктура. На сегодняшний день на Юге и Северном Кавказе уже одобрено и начато финансирование по 6 проектам, на стадии рассмотрения находятся более 20 проектов с использованием новой схемы финансирования».

Проектное финансирование возможно при разных схемах работы, Сбербанк предоставляет застройщику до 85% бюджета проекта. Процентная ставка зависит от объема собственных средств застройщика и средств дольщиков на счетах эскроу. Чем больше поступит средств на счета эскроу, тем ниже процентная ставка для застройщика. Например, если сумма средств дольщиков на счетах эскроу составит половину задолженности по кредиту застройщика, ставка может снизиться на 30%, а когда средства дольщиков полностью покроют кредит застройщика, процентная ставка снизится вдвое. В каждом конкретном случае ставка устанавливается индивидуально и пересчитывается ежемесячно.

Сбербанк может предоставить полную, либо частичную отсрочку по уплате процентов на срок до ввода объекта в эксплуатацию. Сбербанк оказывает экспертную поддержку застройщикам, расширенный штат кредитных сотрудников и строительных экспертов, разработает финансовую модель и критерии успешности проекта, а новые продукты и условия кредитования позволят эффективно реализовать строительный проект.

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ИСТОЧНИК KP.RU