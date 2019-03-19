В Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома пять человек

СЕГОДНЯ 18:02 2019-03-19T18:02:41+03:00

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В пожарную часть Владикавказа 19 марта поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже многоквартирного дома по улице Бородинская.

- На место прибыли 14 человек и 4 единицы специальной техники, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в ГУ МЧС Северной Осетии. - Огнеборцы эвакуировали 37 человек, из них 5 - дети. Она также спасли 5 человек из задымленных квартир.

В 15.30 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара оценивается в 30 кв. м. Пострадавших и погибших в огне нет.

ИСТОЧНИК KP.RU