2019-03-20T08:36:51+03:00
Происшествия

Ставропольчанку задержали за торговлю запрещенными средством для похудения

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставропольском крае в ходе обыска изъята крупная партия сильнодействующего вещества Полицейские из Апанасенковского района изъяли у жительницы села Дивного крупную партию препаратов, содержащих сибутрамин – запрещенное к обороту вещество.

- В доме селянки нашли картонную коробку с фармакологическими средствами (около 700 капсул), предназначенными для борьбы с излишним весом, - уточнили в пресс-службе МВД по Ставрополью. - По заключению экспертизы, общая масса содержащегося в них сибутрамина составила более 130 граммов.

Ранее гражданку задержали в рамках проверочной закупки, проводимой сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Тогда злоумышленница реализовала 36 капсул с порошкообразным веществом. Изъятая в этот раз продукция также предназначалась для последующего сбыта.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Ей грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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