2019-03-20T09:19:50+03:00
Происшествия

В Чечне предотвратили хищение из бюджета 33 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Чечне местными правоохранителями выявлена попытка хищения из бюджета миллионов рублей рублей.

Установлено, что злоумышленники обманули шестерых жителей села Нижний-Нойбер, убедив сельчан, что им причитается компенсация за причиненный стихией ущерб, аферисты подготовили незаконные требования о выплате субсидии для возмещения ущерба после разрушения жилых домов.

При этом у жителей села были получены нотариально заверенные доверенности, изготовлены фиктивные документы о размерах ущерба, понесенного в результате ЧС. Хотя никакого крупного ущерба на самом деле не было.

Преступная схема была раскрыта следователями, когда злоумышленники уже почти добились выплаты 33,5 млн рублей. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Чечня»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Невинномысске ищут исчезнувшую пенсионерку
В 2018 году четверть российского экспорта баранины обеспечило Ставрополье
В Дагестане спецназ уничтожил всех активных боевиков
В КБР полицейский попал под следствие за фиктивную аварию
Ставропольчанку задержали за торговлю запрещенными средством для похудения
В Северной Осетии пожарные спасли из горящего дома пять человек
Дилер SKODA в Минводах предлагает клиентам комплекс услуг
Стало известно, сколько дагестанцев воюют на стороне боевиков в Сирии
Сбербанк помогает застройщикам перейти на новую модель ведения бизнеса
Глава Дагестана пообещал наказывать владельцев незаконных карьеров
В 2019 году Ставрополье планирует потратить на села 500 млн рублей
На Ставрополье сотрудники ДПС начнут операцию против непристегнутых автолюбителей
У ставропольского коллекционера нашли арсенал оружия времён ВОВ
В Дагестане за взятки осужден командир танковой роты
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин