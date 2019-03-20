В Чечне предотвратили хищение из бюджета 33 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-20T09:19:50+03:00

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В Чечне местными правоохранителями выявлена попытка хищения из бюджета миллионов рублей рублей.

Установлено, что злоумышленники обманули шестерых жителей села Нижний-Нойбер, убедив сельчан, что им причитается компенсация за причиненный стихией ущерб, аферисты подготовили незаконные требования о выплате субсидии для возмещения ущерба после разрушения жилых домов.

При этом у жителей села были получены нотариально заверенные доверенности, изготовлены фиктивные документы о размерах ущерба, понесенного в результате ЧС. Хотя никакого крупного ущерба на самом деле не было.

Преступная схема была раскрыта следователями, когда злоумышленники уже почти добились выплаты 33,5 млн рублей. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело. Личности мошенников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU